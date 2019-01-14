После жалобы пензенца в «Дизель-Арене» проведут проверку

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14 января 2019, 14:34Спорт
Пензенец воспользовался призывом губернатора Ивана Белозерцева сообщать о проблемах в работе спортивных сооружений и рассказал о ситуации, с которой хоккеисты-любители столкнулись в «Дизель-Арене».
По словам мужчины, в начале года в спорткомплексе ввели новое правило: при аренде льда (7500 рублей) дают пользоваться только одной раздевалкой, которая рассчитана на 15-18 человек, а за вторую – для команды гостей – надо платить отдельно (1250 рублей). Пензенец попросил найти возможность вернуть прежние условия.
Кроме того, он рассказал о вопиющем случае, который произошел во время любительского матча.
«Лед оплачен. Игра чемпионата среди любителей. Ничья в основное время. Назначается серия буллитов. Да, она затянулась, так как команды не могли долго выявить победителя. Матч задержался примерно на 10 минут. После лед свободен. Что делают сотрудники «Дизель-Арены»? Выключают свет. Им плевать на игру, на команды, на судей и болельщиков. Неужели так можно относиться к людям?» - написал он в комментариях к посту губернатора.
Иван Белозерцев возмутился таким положением дел и поручил провести расследование.
«Григорий Ефимович, лично разберитесь в этой ситуации. Материалы – мне на стол. С предложением о наказании виновных. И разберитесь по раздевалке», - возмутился он.
Напомним, в выходные губернатор проанонсировал подведение итогов работы спортбъектов региона и призвал жителей высказывать замечания по этому поводу и предложения. Так, после жалоб пензенцев займутся утеплением дворца спорта «Рубин», разберутся с соблюдением графика тренировок в ФОКе «Спутник» и др, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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