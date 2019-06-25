После жалобы пензенца убрали мусор у озера в п. Лесном

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы рассказать о большом количестве мусора у озера в поселке Лесном.

«Некогда чистое озеро просто зарастает мусором! По всему берегу нет ни одного мусорного контейнера! Прошу навести порядок в месте отдыха», - написал он.

На обращение пришел ответ из администрации Пензы. В нем говорится, что 21 июня в этом месте прошла санитарная пятница – мусор убрали. При обнаружении свалок попросили звонить в администрацию Железнодорожного района по телефонам: 52-43-29, 52-23-79, пишет ИА «Пенза-Пресс».