После жалобы пензенца убрали мусор у озера в п. Лесном

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26 июня 2019, 10:33Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы рассказать о большом количестве мусора у озера в поселке Лесном.
«Некогда чистое озеро просто зарастает мусором! По всему берегу нет ни одного мусорного контейнера! Прошу навести порядок в месте отдыха», - написал он.
На обращение пришел ответ из администрации Пензы. В нем говорится, что 21 июня в этом месте прошла санитарная пятница – мусор убрали. При обнаружении свалок попросили звонить в администрацию Железнодорожного района по телефонам: 52-43-29, 52-23-79, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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