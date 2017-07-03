03 июля 2017, 15:32Общество После жалобы пензенца приведут в порядок хоккейную площадку В Пензе благоустроят хоккейную площадку на ул. Карпинского. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в горадминистрации.

«Забытая всеми хоккейная площадка между домами № 5 и 7 по ул. Карпинского находится в ужасном состоянии. Примерно в ноябре 2016 г. залатали дырки гнилыми досками (наверное, подготовили к хоккейному сезону). Результат виден на фото. Освещение на площадке в летнее время отключают, ворот для того что бы дети играли в футбол или хоккей нет, стоит темень, хотя рядом проходит пешеходная дорожка. Но ходить по ней страшно, так как очень темно. Администрацию района просим в очередной раз обратить внимание на состояние стадиона», - написал в «Жалобную книгу» информагентства горожанин.

«Пенза-Пресс» переадресовало вопрос чиновникам. В горадминистрации заверили, что работы по благоустройству территории проведут до 4 июля: покосят траву, очистят площадку от мусора, установят световые опоры.

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы