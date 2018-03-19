После жалобы пензенца перенесут дорожный знак

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19 марта 2018, 12:34Общество
В Пензе на ул. Луначарского новый дорожный знак установлен неверно. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщил горожанин.
«На перекрестке по ул. Луначарского, в сторону Автовокзала неверно расположен знак «Остановка запрещена». Его расположение позволяет ставить до пяти-шести машин у обочины, что сильно затрудняет движение и может привести к аварийной ситуации, например, при выезде со стороны КПД. Просьба принять меры», - написал мужчина.
В горадминистрации ответили, что знак установлен на перекрестке ул. Луначарского и Каракозова для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности. Однако его перенесут.
«В целях исключения фактов стоянки автотранспорта на ул. Луначарского переустановка вышеуказанного дорожного знака будет выполнена в третьем квартале текущего года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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