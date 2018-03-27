После трагедии в Кемерово в Пензенской области проверят почти 3 тысячи объектов

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27 марта 2018, 16:36Общество
В Пензенской области проведут внеплановые проверки по соблюдению мер пожарной безопасности в объектах с массовым пребыванием людей. Их в регионе более 2800.
Как сообщил на брифинге 27 марта заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов, в первую очередь, рейды проведут в торговых и развлекательных центрах, затем - в объектах образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной защиты.
«На территории области - более 2800 объектов с массовым пребыванием людей, предстоит большая работа. Постараемся завершить ее до окончания второго квартала этого года», - отметил он.
Пока в состав проверочных комиссий входят представители государственного пожарного надзора и органов прокуратуры. В случае необходимости будут привлекать сотрудников других ведомств, добавил заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.
Напомним, проверки инициированы после трагедии 25 марта – тогда в Кемерово в результате пожара в торгов центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек. 28 марта в Россииобъявлен днем траура.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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