После салюта 9 Мая пензенцев доставят домой полсотни автобусов

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04 мая 2018, 15:34Общество
В Пензе 9 Мая фейерверк будет на Юбилейной площади. Горожан, которые придут посмотреть на красочное действо, потом развезут по домам.
Как сообщил 4 мая на пресс-конференции заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушко, для этого будут выделены 48 единиц транспорта.
«Людей доставят по домам в разные районы города. Уже есть схема расстановки, ее опубликуют на сайте горадминистрации. Все будет организовано на должном уровне, как и в прошлые годы», - отметил он.
Фейерверк начнется в 22.00. В связи с этим с 20.00 до 23.00 перекроют ул. Суворова, Некрасова, Толстого.
О плане торжественных мероприятий можно узнать здесь, об ограничении движения - здесь и здесь.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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