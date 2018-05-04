После салюта 9 Мая пензенцев доставят домой полсотни автобусов

В Пензе 9 Мая фейерверк будет на Юбилейной площади. Горожан, которые придут посмотреть на красочное действо, потом развезут по домам.

Как сообщил 4 мая на пресс-конференции заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушко, для этого будут выделены 48 единиц транспорта.

«Людей доставят по домам в разные районы города. Уже есть схема расстановки, ее опубликуют на сайте горадминистрации. Все будет организовано на должном уровне, как и в прошлые годы», - отметил он.

Фейерверк начнется в 22.00. В связи с этим с 20.00 до 23.00 перекроют ул. Суворова, Некрасова, Толстого.

О плане торжественных мероприятий можно узнать здесь, об ограничении движения - здесь и здесь.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».