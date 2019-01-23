После «прямой линии» губернатора в школу Большой Елани вернули тепло

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23 января 2019, 19:16Образование
В селе Большая Елань Пензенской области появится модульная котельная. Решение о ее строительстве приняли в районной администрации после того, как в декабре 2018 года местная школа в результате аварии на несколько дней осталась без отопления, и об этом стало известно губернатору.
Теплые кофты в младших классах школы села Большая Елань висят на спинках стульев разве что для страховки, по старой памяти. В декабре на местной тепломагистрали произошла авария. От одной котельной были запитаны школа, детский сад и местный дом культуры, пострадали все эти учреждения. Школа, а в ней учатся 111 детей, на несколько дней осталась без отопления.
«Уроки иногда сокращались по мере понижения температуры в классах и коридорах. Для всех было неожиданным резкое похолодание, потому что накануне в школе было тепло, а уже с утра классные руководители говорили, что пока в образовательном учреждении не восстановят отопление, ученикам необходимо носить с собой теплую кофту», - рассказала ученица Надежда Майорова.
С жалобами на низкие температуры и не комфортные для учебы условия жители села обратились на «прямую линию» губернатора Ивана Белозерцева. После этого местные власти нашли для проблемы с теплоснабжением кардинальное решение.
«Мы предполагаем вынос сетей на улицу, либо строительство новой модульной котельной, потому что, к сожалению, старая изначально была установлена хозяйственным способом, есть отклонения от строительных норм», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.
Модульная котельная обойдется максимум в четыре миллиона рублей. Ее начнут строить уже в 2019-м. В старой после аварии заменили резервный котел, в теории, это должно снизить количество аварий. Но, как признаются чиновники, с декабря перебои с подачей теплоносителя все же случались, правда, всего на несколько часов.
Обычно батареи в школе после декабрьской аварии страхуют тепловые завесы. Всего их 11, они были закуплены из бюджета района на сумму 156 тысяч рублей и работают по принципу кондиционера, их включают по мере надобности.
Еще одно обстоятельство, которое усугубило положение школы во время декабрьского порыва? - расположение. Здание школы оказалось достаточно удаленным от котельной, из-за, даже когда дали тепло, до школы оно не дошло. Теплосети оказались завоздушеными. К тому, чтобы решать технические проблемы школ массово, говорят специалисты, сейчас есть подвижки на уровне региона.
«Губернатором ежегодно из областного бюджета выделяется более 160 миллионов рублей для того, чтобы главы администраций городов и районов могли выполнить свои обязательства по содержанию муниципального имущества, в том числе - школ и детских садов», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Кстати, то, что теперь в школе Большой Елани снова комфортные температурные условия, - один из примеров, когда власти Пензенского района действительно решили проблему, на которую люди жаловались во время «прямой линии» губернатора. На очереди - еще 63.
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