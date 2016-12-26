После обращения в «ЖК» коммунальщики взялись за работу

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26 декабря 2016, 10:02Общество
Обращение горожанина в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-пресс» помогло решить коммунальную проблему в доме на пр. Победы.
«Здравствуйте! Примите, пожалуйста, меры: горячая вода наполнила подвал. От пара в мороз трескается фундамент. Скоро будет месяц, как вода продолжает течь», - написал житель многоэтажки.
На жалобу поступил ответ за подписью вице-мэра Пензы Юрия Ильина. В нем отмечается, что коммунальная авария была устранена, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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