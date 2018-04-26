После обращений пензенцев проверили работу маршрута №25

26 апреля в Пензе проверили работу маршрута №25 «пос. Нефтяник - Центральный Рынок - пос. Нефтяник». Поводом для инспекции стали обращения жителей.

Выездную проверку проводили с 6.30 до 8.10 на остановке «Склады» по направлению в центр.

«В ходе проверки было установлено, что маршрут обслуживался 16 автобусами малого класса и четырьмя автобусами среднего класса, утвержденный интервал движения в пять минут соблюдался, наполняемость автобусов среднего класса составила от 40% до 60%», - отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее на работу этого маршрута жаловались читатели ИА «Пенза-Пресс». Они просили увеличить число автобусов.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».