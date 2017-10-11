11 октября 2017, 19:39Происшествия После аварии на ул. Окружной двух водителей доставили в больницу 11 октября, утром в Пензе на улице Окружной столкнулись «Лада» и «ГАЗель». Удар был такой силы, что передняя часть легковушки теперь вряд ли подлежит восстановлению.

По предварительной версии, обе машины двигались вверх по улице Окружной в сторону «Дизель-Арены». Возле торгового центра «ГАЗель» заняла крайнюю левую полосу, чтобы совершить маневр. Лада двигалась сзади, и, судя по всему, ее водитель не успел затормозить.

«В 10 утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением водителя мужчины 1997 года рождения и автомобиля «ГАЗ» под управлением водителя мужчины 1979 года рождения. В результате происшествия водители доставлены в медицинское учреждение для полного обследования», - сообщила инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Им предстоит установить причины и виновника аварии.

Происшествия

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