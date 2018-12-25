После антикоррупционной проверки 9 пензенских депутатов сложили полномочия

Установлено, что девять народных избранников предоставили недостоверные сведения об имуществе и доходах.

Так, не были указаны транспортных средства, недвижимость, находящиеся в собственности у них и членов их семей. Были обнаружены факты сокрытия или занижения полученных доходов в 2017 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Поэтому прокурор района внес представление о досрочном прекращении полномочий депутатов. Таким образом, сложили мандаты народные избранники Мичуринского, Засечного, Варыпаевского, Леонидовского, Старокаменского сельсоветов, а также и Собрания представителей Пензенского района, пишет ИА «Пенза-Пресс».