25 декабря 2018, 13:36Общество

После антикоррупционной проверки 9 пензенских депутатов сложили полномочия

Прокуратура проверила, как исполняют закон о противодействии коррупции депутаты шести представительных органов местного самоуправления Пензенского района.

Установлено, что девять народных избранников предоставили недостоверные сведения об имуществе и доходах.

Так, не были указаны транспортных средства, недвижимость, находящиеся в собственности у них и членов их семей. Были обнаружены факты сокрытия или занижения полученных доходов в 2017 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Поэтому прокурор района внес представление о досрочном прекращении полномочий депутатов. Таким образом, сложили мандаты народные избранники Мичуринского, Засечного, Варыпаевского, Леонидовского, Старокаменского сельсоветов, а также и Собрания представителей Пензенского района, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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