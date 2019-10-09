«Пошли пешком». В Терновке образовалась гигантская пробка

Пензенцы опубликовали фотографии стоящих в гигантских пробках машин в группе соцсети «ВКонтакте». Один из пользователей пояснил, что заторы произошли из-за множества аварий, которые произошли утром в этом микрорайоне. Например, 7:10 на Терновском мосту столкнулись Datsun on-DO, «десятка» и Skoda Fabia. Машины перекрыли две полосы.

«Еще мост в Терновку над железной дорогой перекрыт из-за аварии, едут по мосту из Терновки по одной полосе в одну сторону, по другой - в другую. На мосту над речкой - авария, где дом быта на одной из полос из Терновки - тоже ДТП», - рассказала местная жительница Наталья в комментариях.

Пензенцы уже начали шутить по этому поводу в приложении навигатора и комментариях к постам во «ВКонтакте». «Терновка стала утренним адом», «идея для объезда очень проста - выходной объявить», «местный МКАД», «ну хоть в пробке пообщаемся», «срочно нужен вертолет», «день жестянщика, сезон открыт», «как будто в Москве», «похоже, у всей Терновки выходной намечается», «водный транспорт пора осваивать», - писали они.

Многие жители не выдержали и пошли пешком, они решили, что лучше идти, чем стоять в глухой пробке. «Пошли, ребят», «пешком быстрее», «пошли пешком, сколько можно уже стоять, нервов уже не хватает», - возмущались они в комментариях.

Напомним, не только Терновка погрязла в пробках. Пензенцы также сообщали в Сети о заторах в Арбеково, на Севере и в центре города, пишет ИА «Пенза-Пресс».