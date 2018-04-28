02 мая 2018, 13:40Общество

Посетители регионального УФССП получили консультацию врачей

Посетители пензенского регионального управления федеральной службы судебных приставов получили консультацию детских врачей.

Заведующая кафедрой "Педиатрия" Людмила Мусатова и студенты 5 курса медицинского факультета рассказали, как обезопасить детей от сезонных заболеваний, можно ли повлиять на формирование детского иммунитета и как подготовить организм к сезону летнего активного отдыха.

Это первая подобная акция (0+), однако бесплатные консультации медиков на территории службы судебных приставов планируют сделать регулярными.

Следующая акция (0+) пройдет во время празднования дня защиты детей. Родители смогут получить консультации нескольких специалистов.

Общество
просмотров 148
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ