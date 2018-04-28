Посетители регионального УФССП получили консультацию врачей

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02 мая 2018, 13:40Общество
Посетители пензенского регионального управления федеральной службы судебных приставов получили консультацию детских врачей.
Заведующая кафедрой "Педиатрия" Людмила Мусатова и студенты 5 курса медицинского факультета рассказали, как обезопасить детей от сезонных заболеваний, можно ли повлиять на формирование детского иммунитета и как подготовить организм к сезону летнего активного отдыха.
Это первая подобная акция (0+), однако бесплатные консультации медиков на территории службы судебных приставов планируют сделать регулярными.
Следующая акция (0+) пройдет во время празднования дня защиты детей. Родители смогут получить консультации нескольких специалистов.
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