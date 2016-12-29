29 декабря 2016, 17:01Общество Посетители пензенского зоопарка увидели Белого в новом вольере Самому крупному сухопутному хищнику - просторный вольер. В пензенском зоопарке празднуют новоселье. Новый дом белого медведя, который построили на средства компании «Роснефть», увидели первые посетители.

Дети не могут сдержать крики радости. Наконец-то они увидят белого мишку в его новом доме. В просторном вольере с декорациями, напоминающими его естественную среду обитания, полярный хищник предстал перед публикой во всей красе.



Современные апартаменты для северного обитателя пензенского зоопарка появились благодаря компании «Роснефть». На новоселье к белому медведю многие пришли не с пустыми руками. Мишке подарили мячик, который ему очень понравился. Получив подарок, Белый сразу отравился играть в свой новый бассейн.



«До первого числа заполним полностью бассейн, то есть он уже будет нырять, и можно будет наблюдать за этим», - сказал директор «Пензенского зоопарка» Андрей Воскресенский.



В морозы воду в бассейне будут подогревать, а в знойные дни - охлаждать, так что северному хищнику будет комфортно круглый год.

В 2017 году при поддержке компании «Роснефть» в вольере планируют установить снегомет, который позволит мишке наслаждаться снегом даже летом.

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