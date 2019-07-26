«Поручитель» за полгода выдал пензенским предприятиям почти 250 млн руб

За прошедшие полгода фонд «Поручитель» предоставил предприятиям Пензенской области почти 250 миллионов рублей займов. Еще 600 миллионов бизнесмены смогли получить в различных банках благодаря поручительству фонда. В 2019 году возможности малых и средних предпринимателей стали еще больше: резиденты моногородов, предприятия-эскпортеры и бизнес-леди могут получить займы в фонде «Поручитель» по более низким ставкам.

Раскрывать собственное «я» шоколада. Именно так бизнес-леди Марина и Дарья говорят о своем частном производстве: изготовлении конфет, шоколадных плиток и тортов. При этом они начинают с самого начала этой цепочки - какао-бобов. У начинающих предпринимателей не было собственных средств на воплощение всех задумок. Девушки обратились в фонд «Поручитель» и получили заем в более 1 миллиона 700 тысяч рублей. На эти средства они закупили оборудование для работы с какао-бобами, капризным шоколадом и другими ингредиентами, витрины и первую партию сырья.

«Провели анализ банков, поняли, что на данный момент АО «Поручитель» предоставляет самую выгодную поддержку. На данный момент мы успешно функционируем, уже задумались об открытии новых точек. При недостатке собственных средств, если вдруг нам понадобится заем, думаю, мы опять обратимся к АО «Поручитель», - рассказала директор предприятия по производству шоколадных изделий Дарья Степанова.

Тем более, что теперь шоколатье могут рассчитывать на еще более низкую ставку по займу. Женское предпринимательство - одно из приоритетных направлений, которые с июня 2019 года вошли в новую продуктовую линейку фонда «Поручитель». Сниженную процентную ставку по займу могут получить также резиденты моногородов и предприниматели-экспортеры.

«Например, предприниматель-экспортер может получить займы под 4,75% годовых, а резиденты моногородов, осуществляющие бизнес на их территории, могут получить заем под самую низкую процентную ставку - 3,75% годовых», - сказала начальник отдела по работе с клиентами АО «Поручитель» Екатерина Доманова.

Остальные предприниматели могут рассчитывать на ставку до 7,5% годовых . Фонд «Поручитель» выдает на развитие бизнеса до пяти миллионов рублей и сроком до трех лет. Все это - из фонда. Займы - самое востребованное направление работы «Поручителя», но не единственное. Название компании говорит само за себя. Организация также выступает для предпринимателей поручителем по банковским кредитам. Фонд остается одним из важнейших механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, роль которого в экономике субъектов страны призвал увеличить президент Владимир Путин.

«В рамках реализации национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства в 2019 году фонд «Поручитель» был докапитализирован за счет федеральных и региональных средств на сумму почти 250 миллионов рублей. Это позволило 36 субъектам малого и среднего предпринимательства получить займы на сумму более 102 миллионов», - рассказал первый заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Еще 29 предпринимателей получили помощь от фонда в виде поручительства. Это позволило занять им в банках почти 600 миллионов рублей. Эти средства были направлены на развитие бизнеса в приоритетных отраслях экономики.