«Поручитель» выдал в 2019 году пензенским бизнесменам более 600 млн руб

Инвестиционное послание губернатора Ивана Белозерцева стало главным ориентиром для экономической работы пензенских ведомств на ближайший год. Глава региона остановился на особенностях налогооблажения для инвесторов и предпринимателей в целом, на механизмах помощи крупным инвесторам, в частности - на территориях опережающего социально-экономического развития, а также способах поддержки малого и среднего предпринимательства, самый популярный из которых - фонд «Поручитель».

О том, что «Поручителю» предприниматели доверяют, говорит статистика. Только в 2019 году фонд выдал 123 микрозайма. Максимальная сумма, которую может получить предприниматель, - пять миллионов рублей. Это находка для начинающего производства. С этим направлением связан личный рекорд «Поручителя». Общая сумма, из которой начисляются микрозаймы, за один год выросла до объемов всех средств на микрозаймы, выделенных «Поручителю» из бюджета за десять лет, но это лишь одно из направлений. Профиль организации - все же поручительство в банках.

«Поручительство предоставляется в пользу банков-партнеров, с которыми заключены соглашения, это практически все финансовые учреждения, представленные в регионе и кредитующие сегмент малого и среднего бизнеса. Более того, есть несколько соглашений, заключенных c банками из соседних регионов, также мы работаем с лизинговыми компаниями, с фондом развития промышленности, который предоставляет заемные средства предприятиям», - рассказал генеральный директор ООО «Поручитель» Сергей Песков.

Максимальная сумма поручительства - 25 миллионов рублей. Процентная ставка по продуктам фонда является одной из самых низких в регионе и варьируется от 3,12% до 6,25%. Только за 2019 год «Поручитель» стал поручителем почти для 60 бизнесменов, они смогли получить около 600 миллионов рублей. В 2020-м поддержка развития малого и среднего бизнеса через кредитно-гарантийную поддержку продолжится. Объем кредитного портфеля по линии государственного микрофинансирования возрастет на 40%.

Отдельные «продукты», то есть условия помощи в «Поручителе», подготовили для предпринимателей, которым особенно трудно начать свое дело - экспортеры, женщины-бизнесмены, молодежь и те, кто старше 45 лет. В национальном проекте о развитии малого и среднего предпринимательства эти направления названы приоритетными.

Нацпроект реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Эти направления глава государства подчеркнул и в своем послании Федеральному Собранию. Установки быстро нашли отражение в главном политическом и экономическом событии региона начала 2020 года - инвестиционном послании губернатора Ивана Белозерцева.

«Для нас инвестпослание - это своего рода отправная точка в деятельности по развитию инвестиционной деятельности в 2020 году, продолжение инициатив, которые озвучил президент в своем послании Федеральному Собранию. Это касается налогового инвестиционного вычета, которого ждут многие компании, а также защиты интересов инвесторов. Несмотря на то, что такое законодательство в регионе разработано и действует, есть куда стремиться в его совершенствовании», - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Среди конкретных мер поддержки, в своем послании губернатор Иван Белозерцев рассказал о возможности предоставления права инвесторам переносить срок строительства и ввода в эксплуатацию своих объектов, если это не меняет общих параметров соглашения, а также остановился на вопросе налогового инвестиционного вычета.

«Меня об этом просят представителя бизнеса, но налог на прибыль - это один из источников дохода областного бюджета, а выпадающие доходы нужно чем-то компенсировать, 2/3 которых глава государства предложил компенсировать регионам», - рассказал Иван Белозерцев.

Также глава региона остановился на отмене вмененного дохода. Это произойдет в 2021 году. Готовиться к этому Иван Белозерцев поручил уже сейчас - для этого необходимо проработать вопрос по возможному снижению ставок по упрощенной системе.