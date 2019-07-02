Поручение Белозерцева вошло в федеральную повестку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 июля 2019, 15:04Бизнесновости
Фонд «Петербургская политика» опубликовал губернаторскую повестку за прошедшую неделю. Поручение главы Пензенского региона вошло в список самых заметных.
Эксперты отметили призыв Ивана Белозерцева при благоустройстве тротуаров отдавать предпочтение плитке и укладывать асфальт только на проезжей части.
Всего в губернаторскую повестку 24-30 июня вошли 40 инициатив и предложений самого разного масштаба. Так, руководитель Магаданской области Сергей Носов поручил доплачивать по пять тысяч рублей медработникам с зарплатой менее 40 тысяч. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил предложение создать в Петербурге смотровые площадки с биноклями, а губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил женщинам работать трактористками, создав для этого курсы для обучения женщин-механизаторов на современной технике, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 июля 2019, 15:04Поручение Белозерцева вошло в федеральную повестку
02 июля 2019, 14:34Боец Александр Шлеменко приедет на турнир по ММА в Пазелки
02 июля 2019, 14:03Под Золотаревкой в жестком ДТП пострадали несколько человек
02 июля 2019, 13:33Кузнецкого педофила отправили в колонию на 14 лет
02 июля 2019, 13:02Белозерцев инициировал программу по ремонту почтовых отделений
02 июля 2019, 12:36Пензячка доверилась незнакомке и потеряла деньги
02 июля 2019, 12:04Космачев намерен уйти с поста зампреда Законодательного Собрания
02 июля 2019, 11:34В Сосновоборском районе нашли заросли наркорастения