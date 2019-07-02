Поручение Белозерцева вошло в федеральную повестку

Эксперты отметили призыв Ивана Белозерцева при благоустройстве тротуаров отдавать предпочтение плитке и укладывать асфальт только на проезжей части.

Всего в губернаторскую повестку 24-30 июня вошли 40 инициатив и предложений самого разного масштаба. Так, руководитель Магаданской области Сергей Носов поручил доплачивать по пять тысяч рублей медработникам с зарплатой менее 40 тысяч. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил предложение создать в Петербурге смотровые площадки с биноклями, а губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил женщинам работать трактористками, создав для этого курсы для обучения женщин-механизаторов на современной технике, пишет ИА «Пенза-Пресс».