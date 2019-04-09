Пора вызывать уфологов. Над Арбеково пролетело НЛО

Житель Пензы Юрий Пашанин увидел из окна неопознанный летающий объект. Мужчина записал все на видео и прислал его в редакцию информагентства «Пенза-Пресс».

Объект пензенец наблюдал из окна своей квартиры в Арбеково 7 апреля, начиная с 19.45.

«Вблизи растущего месяца ярко мигали огни постоянно и хаотически перемещающегося объекта. Правда, потом я потерял его из вида. Камера находилось устойчиво на плоскости, поэтому хорошо видно, как объект постоянно резко меняет свое положение», - пояснил он.

Судя по кадрам, в небе слева от луны мигали два круглых белых огня, расположенных на прямой плоскости, иногда можно заметить между ними красный свет.

Подобные явления пензенцы наблюдают не первый раз. Так, летом 2018 года неопознанные объекты были замечены в разных частях города.

Ранее мы писали о мужчине, который вопреки всем научным теориям открыл новую планету и утверждает, что именно там впервые поселились люди, пишет ИА «Пенза-Пресс».