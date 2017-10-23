23 октября 2017, 18:03Общество Пополнить счет школьной карты можно через «Сбербанк» Удобно для детей, быстро для родителей. Пополнить счет карты ребенка на оплату школьного питания можно через «Сбербанк». Сделать это можно в любое время с помощью современных банковских сервисов – интернет-банка, мобильного приложения и банкоматов. Зачисление средств на счет происходит в режиме онлайн.

Учебный год - в самом разгаре. Уже близится к завершению первая четверть. Чтобы получить хорошие оценки, необходимо не только быть усидчивым учеником, но и хорошо питаться - и на завтрак, и на обед. Сегодня перед родителями стоит вопрос: как в суматохе будничных и рабочих дел не забыть оплатить питание своему ребенку?

«У меня два школьника и мне очень важно, чтобы они питались полноценно в течение всего учебного дня. У нас оплата питания производится школьными картами, и раньше я ее пополняла через терминал. На днях нам выдали квитанцию, с помощью которой я могу оплатить электронную карту в любом месте, где удобно, просто считав штрих-код с помощью мобильного приложения «Сбербанка», - рассказала жительница Пензы Елена Слепышова.

Стоит отметить, что при проведении платежей за школьное питание посредством приложения «Сбербанк онлайн» родители выплатят наименьшую комиссию - всего 1%. Например, перечислив 100 рублей на школьную карту, вы заплатите комиссию всего в один рубль. Таким образом, урон семейному бюджету нанесен не будет.

«Чтобы не тратить свое время на пополнения школьной карты детей, можно подключить «Автоплатеж». Средства еженедельно будут списываться с вашей карты «Сбербанка» на школьную карту ребенка», - пояснила консультант пензенского отделения ПАО Сбербанк Ирина Зарзова.

Кстати, услуга «Автоплатеж» подключается совершенно бесплатно, сделать это можно самостоятельно, через систему «Сбербанк онлайн», а также в любом офисе банка. Комиссия при оплате посредством «Автоплатежа» также составит всего 1% от суммы. Более подробно об оплате за школьное питание можно узнать на сайте «Сбербанка» www.sberbank.ru.

Общество

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