23 мая 2019, 16:07Общество

Поорудовали вандалы? Пензенец шокирован состоянием своего авто

Пензенец рассказал, что его машину разбили. Фотографии изуродованного авто он опубликовал в Сети.

Снимки появились в сообществе соцсети Instagram. Пользователь пояснил, что обнаружил разбитое авто утром 23 мая.

«Ни на минуту нельзя оставить машину. Вот что сделали с моим лобовым стеклом! Вандалы, поорудовали, видимо» - написал автор поста.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/chp_penza/

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