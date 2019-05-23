Поорудовали вандалы? Пензенец шокирован состоянием своего авто

Пензенец рассказал, что его машину разбили. Фотографии изуродованного авто он опубликовал в Сети.

Снимки появились в сообществе соцсети Instagram. Пользователь пояснил, что обнаружил разбитое авто утром 23 мая.

«Ни на минуту нельзя оставить машину. Вот что сделали с моим лобовым стеклом! Вандалы, поорудовали, видимо» - написал автор поста.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».