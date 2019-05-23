Поорудовали вандалы? Пензенец шокирован состоянием своего авто

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23 мая 2019, 16:07Общество
Пензенец рассказал, что его машину разбили. Фотографии изуродованного авто он опубликовал в Сети.
Снимки появились в сообществе соцсети Instagram. Пользователь пояснил, что обнаружил разбитое авто утром 23 мая.
«Ни на минуту нельзя оставить машину. Вот что сделали с моим лобовым стеклом! Вандалы, поорудовали, видимо» - написал автор поста.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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