«Помощники» госавтоинспекторов продают пензенцам бесплатные услуги

В Пензе участились случаи, когда на территории МРЭО неизвестные, представляясь консультантами, предлагают посетителям услуги по заполнению бланков заявлений. Они дежурят у входа и на парковках и навязывают свой сервис доверчивым автомобилистам. О том, насколько эта деятельность законна и чем чревато общение с такими консультантами, рассказали в областной Госавтоинспекции.

Как правильно заполнить бланк заявления, какие документы подготовить и как получить ту или иную услугу - на все эти вопросы готовы охотно ответить сотрудники МРЭО. Вместе с тем многим пензенцам, которые приезжают в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, уже доводилось нарываться на так называемых консультантов. Они тоже спешат помочь в оформлении документов, но о том, что их услуги платные, автомобилисты узнают после.

«Госавтоинспекция Пензенской области разъясняет, что данные лица не имеют отношения к деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений и настоятельно рекомендует гражданам по всем вопросам, касающимся деятельности данных консультантов, обращаться только к сотрудникам Госавтоинспекции», - сказал начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

Кроме того, дежурящие у входа в МРЭО «помощники» не гарантируют полноту и правильность заполненных заявлений. Никто из консультантов не упоминает о том, что можно получить комплект документов абсолютно бесплатно: для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. К тому же пользователям сайта предоставляется 30-процентная скидка при оплате госпошлины.

«Зарегистрировался на сайте госуслуг. У меня это заняло десять минут. Там записался на удобное время, приехал в МРЭО, специалисты произвели осмотр автомобиля, я подал заявление и в течение десяти минут мне выдали документ», - рассказал житель Пензы Артем Машнинов.

«Занимаюсь продажей и покупкой машин. Постоянно обращаюсь в ГАИ. Через госуслуги все операции проходят быстрее и дешевле», - сказал житель Пензы Камиль Кашаев.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автовладельцам, что вся необходимая информация, в том числе бланки заявлений и образцы для их заполнения, размещены в свободном доступе в помещениях регистрационных подразделений.