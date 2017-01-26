26 января 2017, 17:34Общество Помощь окулистов для пензенцев станет доступнее Для жителей Пензы и области помощь окулистов станет доступнее. На базе «Отделенческой клинической больницы на ст. Пенза» открылось новое офтальмологическое отделение.

Очередь на прием к офтальмологу в Пензенской области в скором времени может быть ликвидирована. В железнодорожной больнице открылось новое офтальмологическое отделение. В дневном стационаре квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать не только железнодорожникам, но и всем жителям региона по полисам обязательного медицинского страхования.



«Мы сегодня, как государственный орган исполнительной власти, здравоохранения, уже делаем заказ на две тысячи, чуть более двух тысяч пролеченных больных, 60 коек дневного стационара нам позволят решить проблему очередности, на сегодняшний день она составляет около шести месяцев», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.



На ремонт и оснащение отделения потрачено около 20 миллионов рублей. В нем смогут проводить диагностику и лечение самых разных заболеваний органов зрения.

Открытие отделения офтальмологии стало результатом реализации совместного проекта РЖД и министерства здравоохранения Пензенской области по программе государтсвенно-частного партнерства.



«Мы очень много говорим о доступности медицинской помощи, данный факт ярко, наглядно показывает, что министерство здравоохранения и руководство области Пензенской области делает все для того, чтобы заботиться о каждом жителе Пензы и региона», - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

В отделении приступили к приему пациентов. Медицинскую помощь уже получили около трех десятков жителей региона.

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