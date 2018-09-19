Пользователи высмеивают надпись у туалета в крупном ТЦ Пензы. ФОТО

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19 сентября 2018, 16:38Общество
В Сети появились снимки, которые сделаны в одном из крупных торговых центров Пензы. Горожанин считает, что его руководство не ценит покупателей.
Мужчину поразило расположение надписей «туалет», «ваше мнение», «полезные советы», которые объединены одним арт-сюжетом. Он считает, что подобным образом торговая сеть завуалировано указывает покупателям, где их место, и как они относятся к их мнению. Об этом он написал в соцсетях, а в подтверждение пензенец разместил снимки.
Пользователи посмеялись над ситуацией и поддержали автора поста. Одна из жительниц областного центра даже придумала мини-слоганы.
«Полезные советы возьмите в туалеты. Ваше мнение мы видали чуть ниже туалета», - написала она, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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