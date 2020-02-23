Пользователи сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке

24 февраля 2020, 10:32Происшествия
В ночь на 24 февраля в Пензенской области произошла жесткая авария. Очевидцы сообщают, что есть жертва.
На дороге в Бессоновке столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Калина».
«Водитель легковушки жив, а пассажир, который сидел спереди, сегодня скончался, не приходя в себя», - написал пользователь 24 февраля.
В группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, что удар при столкновении пришелся на левую сторону легковой машины. Металл сильно прогнулся внутрь салона. У большегруза разбита также левая часть капота.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность за рулем, не совершать необдуманных и резких маневров. Особенно стоит быть внимательными в зимнее время года, когда велика вероятность заносов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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