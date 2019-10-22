«Ползающий бонус». Пензячка шокировало содержимое сладких орешков

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22 октября 2019, 11:48Общество
Жительница Пензы купила в магазине арахис в глазури и пришла в ужас. Орешки оказались с мерзким сюрпризом.
Женщина опубликовала фотографии продукта в группе соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что магазин, в котором она купила орешки, находится напротив Пензенского государственного университета.
Судя по снимкам, в арахисе ползал белый червяк. Пользователи в комментариях пояснили, что это гусеница ореховой моли. Не обошлось и без шуток про «белок» и «положили мяса». Один из подписчиков отметил, что пензячке достался «ползающий бонус».
Напомним, в случае продажи некачественного продукта потребителю необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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