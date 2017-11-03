03 ноября 2017, 16:33Происшествия Полиция разыскивает жителя Городищенского района Полиция Пензенской области разыскивает жителя Городищенского района, который скрылся от следствия.

22-летнего Андрея Жука, проживавшего в поселке Чаадаевка, подозревают в совершении преступлений по статьям «Побои» и «Нарушение неприкосновенности жилища».

Сотрудники полиции просят сообщить информацию о местонахождении молодого человека по телефонам: 8-8412-630-193, 8-84158-3-25-19 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Происшествия

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Источник фотографии: Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Пензенской области

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