Полиция разберется с упавшим на пензенца обломком балкона

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02 апреля 2018, 16:04Происшествия
Правоохранительные органы проводят проверку по факту падения на голову 24-летнего пензенца части балкона. Мужчина сейчас находится в больнице.
«29 марта в отдел полиции №1 УМВД России по г.Пензе поступило сообщение о том, что на гражданина 1993 года рождения из-под балкона упал кирпич. В настоящее время по данному факту уполномоченным участковым проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе областного УМВД.
В МУП Ленинского района отметили, что дом №47 на ул. Володарского находится в удовлетворительном состоянии, на балконные плиты никто не жаловался. В редакцию в качестве комментария сотрудники МУПа прислали письмо следующего содержания.
Добиться более конкретного комментария не удалось.
Напомним, по словам пострадавшего, он убедился, что с крыши дома не свисают сосульки и только тогда двинулся вперед. Однако в этот момент почувствовал удар - на него упала часть парапета балкона.
Информагентство будет следить за развитием событий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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