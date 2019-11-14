Полиция призывает пензенцев не вестись на фейковые сообщения о «террористах»

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14 ноября 2019, 14:34Криминал
Жителям Пензы в мессенджерах приходят сообщения с предупреждением о «террористах», которые якобы под видом сотрудников некой «Медицинской школы» и под предлогом проверки крови на сахар пытаются «ввести вирус».
Пензенцам присылают фото объявления с призывом «не сдавать тест» и обращаться в полицию, причем, помимо стандартного 02, предлагается звонить по номерам с кодом города, соответствующим, как удалось выяснить журналистам информагентства, Славянску на Кубани (Краснодарский край).
«Это террористы, им приходится вводить вирус в кровь. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей. Спасибо! Полиция», - отмечается в объявлении.
Чтобы выяснить, имеет ли полиция отношение к данному тревожному предупреждению, журналисты «Пенза-Пресс» связались с пресс-службой.
«Мы не имеем к этой рассылке никакого отношения, просьба к гражданам – не вестись на «фейки». Мы никогда не делаем такие рассылки через мессенджеры», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.
Информагентство также призывает пензенцев не принимать на веру подобные сообщения, быть бдительными и осторожными, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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