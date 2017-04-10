Полиция Пензенского района примет на работу новых сотрудников

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10 апреля 2017, 13:01Общество
Полиция Пензенского района ищет кандидатов на замещение должностей младшего и среднего начальствующего состава.
«К кандидатам предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - отметили в пресс-службе регионального управления.
По вопросам трудоустройства следует обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД России по Пензенскому району по адресу: г. Пенза, улица Колышлейская, дом 2, кабинет 11, тел.: 8-(8412)-599-311, 8-(999)-261-63-48, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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