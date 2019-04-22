Полицейского могут уволить за смертельное ДТП в Сердобском районе

В Сердобском районе Пензенской области в ночь на 22 апреля произошло ДТП с участием полицейского.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, в 22.00 на 95 километре дороги «Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково» автомобиль, за рулем которого находился 22-летний полицейский, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 27-летний пассажир скончался от полученных травм. Еще двое мужчин, которые также ехали в авто, получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об увольнении полицейского за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».