Полицейского могут уволить за смертельное ДТП в Сердобском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 апреля 2019, 15:34Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области в ночь на 22 апреля произошло ДТП с участием полицейского.
Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, в 22.00 на 95 километре дороги «Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково» автомобиль, за рулем которого находился 22-летний полицейский, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 27-летний пассажир скончался от полученных травм. Еще двое мужчин, которые также ехали в авто, получили травмы. Их доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об увольнении полицейского за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 апреля 2019, 19:59Пензенцев пригашают на ярмарку сельхозпроизводителей
22 апреля 2019, 19:57Пензенец может лишиться автомобиля из-за долгов
22 апреля 2019, 19:54Пензенские бильярдисты сразились за путевку на чемпионат России
22 апреля 2019, 19:44Пензенские девятиклассники начали сдавать экзамены досрочно
22 апреля 2019, 19:42Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки
22 апреля 2019, 19:37Пензенские школьники заступили на «Пост №1»
22 апреля 2019, 19:33В Пензе на общегородской субботник вышло более 24,5 тыс. горожан
22 апреля 2019, 19:26В Пензе выявили лучшую группу задержания