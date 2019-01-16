Полицейское авто в кювете. Появилось видео жесткой аварии под Пензой

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16 января 2019, 17:06Происшествия
В Сети появилось видео с места аварии на трассе «Нижний Новгород-Саратов» Пензенской области.
Пользователь опубликовал запись с камеры видеорегистратора в аккаунте соцсети Instagram.
Как ранее сообщали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в районе села Саловка утром 16 января автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 63-летний водитель, врезался в стоящую патрульную машину.
Судя по кадрам, оба автомобиля получили сильные механические повреждения. У «Гранты» помят бок, а полицейское авто улетело в кювет с разбитым капотом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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