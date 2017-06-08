08 июня 2017, 16:39Культура Полицейский из Пензы получил спецприз престижной литературной премии Пензенец Сергей Кубрин завоевал специальный приз литературной премии «Лицей» им. А. С. Пушкина для молодых писателей и поэтов. ИА «Пенза-Пресс» он рассказал, как ему удается совмещать работу в правоохранительных органах и творчество.

Приз «Слово на вес золота» от издательского дома «Аргументы и факты» Сергею Кубрину присудили за его роман «День матери» (18+), сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Это мой дебютный роман, история о вечном ожидании и поиске», - пояснил собеседник агентства.

Сергей Кубрин работает в полиции, но работа не мешает его творчеству.

«У меня работа очень интересная, можно сказать, что я обязан именно ей в плане появления новых образов, сюжетов, историй. Литература – это часть жизни, скорее всего, основная ее часть», - отметил он.

Пишет Сергей уже давно и получать призы ему не впервой. Например, он уже выигрывал международную литературную премию «Радуга», неоднократно был отмечен национальной литературной премией «Дебют».

Теперь пензенец вынашивает идеи новых текстов.

«У меня уже есть зарисовки, идеи. В настоящее время есть значительные подвижки по работе с ведущим российским издательством. Думаю, все должно получиться», - сказал он.

В 2017 году на премию «Лицей» было подано более двух тысяч работ. Лучших выбирали в двух номинациях – «Поэты» и «Писатели». Победителей объявили в день рождения Пушкина, 6 июня, на фестивале «Книги России» на Красной площади.

Общий призовой фонд награды составляет 4,8 миллиона рублей.

Культура

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Источник фотографии: Фото предоставлено Сергеем Кубриным