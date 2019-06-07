Полицейский из Пензы получил грант на обучение в школе литмастерства

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07 июня 2019, 16:04Культура
В Москве определили лауреатов ежегодной премии «Лицей», которую присуждают молодым писателям и поэтам. Среди них – пензенец Сергей Кубрин.
6 июня, в день рождения великого писателя Александра Сергеевича Пушкина, на Красной площади прошла церемония награждения победителей литературной премии. Она открылась выступлением рэпера ST, ведущими выступили актрисы Дарья Мороз и Софья Эрнст.
Победителей определили в двух номинациях: «Поэзия», где победу одержала Оксана Васякина из Москвы, и «Проза», там первое место – у барнаульца Павла Пономарева. Пензенский автор Сергей Кубрин удостоен специального приза - гранта на обучение в школе литературного мастерства «Хороший текст».
Молодой человек работает следователем и учится в аспирантуре историко-филологического факультета педагогического института ПГУ. На счету пензенца – уже несколько произведений, рецензию на одно из них – «День матери» (18+) – вы можете прочитать здесь.
Также ранее мы писали, что Сергей Кубрин в 2018 году занял второе место во всероссийском литературном конкурсе «Любовь, Тургенев, лето». А в 2017-м он также завоевал спецприз премии «Лицей», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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