Полицейские задержали промышлявшую в Пензе преступную группу

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14 июня 2017, 19:32Криминал
Троих жителей Подмосковья задержали в Пензе по подозрению в совершении 14 краж. По данным следствия, мужчины в возрасте от 39 до 45 лет днем под видом клиентов посещали организации, а ночью возвращались, чтобы похитить деньги и ценные вещи. Ущерб, который успели причинить злоумышленники, превысил шесть миллионов рублей.
Приехали в Пензу за добычей, а оказались за решеткой. Полицейские задержали троих злоумышленников из Подмосковья. Чтобы решить свои материальные проблемы, жители Ногинска решили попытать счастья в Пензе. За полгода они приезжали около десяти раз и успели совершить 14 краж. Злоумышленники промышляли в магазинах, складских помещениях, офисах.
«Во время так называемой разведки обвиняемые устанавливали наличие сигнализации, оборудованность оконных проемов металлическими решетками, наличие охраны и камер видеонаблюдения. А также устанавливали доходность, которую приносит осуществляемая потерпевшими коммерческая деятельность», - пояснил начальник отдела №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе Николай Миронов.
Отправляясь на дело, злоумышленники основательно готовились. Брали с собой гвоздодеры, кусачки, ножницы, лестницу, перчатки и рации. Один из соучастников оставался в автомобиле, а двое других проникали в здания. В первую очередь, искали сейф. Если не находили денег, то выносили телефоны, ноутбуки, другие ценные негабаритные вещи.
«Сотрудникам полиции удалось задержать и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, принимавших участие в совершении серии краж. В отношении всех участников преступной группы по ходатайству органов следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил Николай Миронов.
Общий ущерб, который причинили задержанные, составил более шести миллионов рублей. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, арестован в счет возмещения убытков. Как выяснилось, двое подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
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