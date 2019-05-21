Полицейские выявили факт браконьерства на Сурском водохранилище

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21 мая 2019, 19:23Общество
В акватории Сурского водохранилища полицейские выявили факт браконьерства. Нарушение было зафиксировано в ходе совместного рейда стражей порядка со специалистами главного управления МЧС Пензенской области и Росрыболовства.
Правоохранители впервые вышли на открытую воду на собственном транспорте: в их распоряжении появился вместительный и быстроходный катер. Перед началом рейда его участники провели инструктаж на пирсе.
«Есть землянки, которые используются браконьерами в качестве коптильни. Потом выловленные продукты продаются на рынках региона», - прокомментировал заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.
С 15 апреля по 15 июня на период нереста действует запрет на вылов рыбы в бассейне Сурского водохранилища. Вадим Ковтун поставил перед подчиненными задачу - выявлять и пресекать добычу с использованием сетей и других запрещенных орудий лова. Правоохранители будут регулярно проводить рейды.
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