26 сентября 2018, 19:59Криминал

Полицейские вернули жителю Засечного угнанный автомобиль

В Пензе задержали угонщика легкового автомобиля. Когда сотрудники ГИБДД остановили движущуюся легковушку, водитель подавал признаки алкогольного опьянения.

«Установлено, что автомобиль принадлежит не задержанному, а жителю села Засечное. Хозяин транспортного средства пояснил, что никому не передавал право управления своим автомобилем, который был оставлен вечером после работы на стоянке у дома», - прокомментировала дознаватель ОМВД России по Пензенскому району Наталья Захарова.

Задержанный не стал отрицать вину. Он полностью признался в содеянном и раскаялся, подчеркнув, что проникнуть в машину и завести ее было совсем не сложно - дверь была открыта, а ключ зажигания находился в замке.

Криминал
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