Полицейские вернули жителю Засечного угнанный автомобиль

«Установлено, что автомобиль принадлежит не задержанному, а жителю села Засечное. Хозяин транспортного средства пояснил, что никому не передавал право управления своим автомобилем, который был оставлен вечером после работы на стоянке у дома», - прокомментировала дознаватель ОМВД России по Пензенскому району Наталья Захарова.

Задержанный не стал отрицать вину. Он полностью признался в содеянном и раскаялся, подчеркнув, что проникнуть в машину и завести ее было совсем не сложно - дверь была открыта, а ключ зажигания находился в замке.