Полицейские разыскивают без вести пропавшего Вячеслава Карымова

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16 июля 2018, 17:08Происшествия
В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего жителя Набережных Челнов 1971 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, Вячеслав Карымов ушел из дома 17 июня 2013 года и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: на вид – 40-45 лет, телосложение – среднее, рост – 165-170, волосы – темные, короткие.
Особые приметы: на животе есть татуировка в виде паутины.
«Если у вас есть информация местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефонам: 8(4752)799-754; 799-886; 799-165, д/ч УМВД 799-365 или 02», - добавили в пресс-службе.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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