Полицейские разыскивают без вести пропавшего Вячеслава Карымова

В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего жителя Набережных Челнов 1971 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, Вячеслав Карымов ушел из дома 17 июня 2013 года и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид – 40-45 лет, телосложение – среднее, рост – 165-170, волосы – темные, короткие.

Особые приметы: на животе есть татуировка в виде паутины.

«Если у вас есть информация местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефонам: 8(4752)799-754; 799-886; 799-165, д/ч УМВД 799-365 или 02», - добавили в пресс-службе.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».