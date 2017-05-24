Полицейские рассказали пензенцам о признаках употребления наркотиков

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24 мая 2017, 17:40Общество
В пензенских школах проходят родительские собрания, на которых родителям рассказывают о признаках употребления наркотиков.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области встретились с родителями учеников лицея №55, пишет телеканал «Экспресс».
«Полицейские рассказали об обстановке в молодежной среде, отметили, что наибольшую опасность вызывает распространение в регионе синтетических наркотиков», - сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.
Родители узнали, как по внешним признакам на ранних стадиях распознать, употребляет ли ребенок психоактивные вещества.
Также сотрудники напомнили об ответственности несовершеннолетних и их родителей за определенные правонарушения.
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