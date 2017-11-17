Полицейские рассказали пензенцам о получении госуслуг в электронном виде

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19 ноября 2017, 11:45Общество
Акцию под названием «Сэкономь свое время»(16+) провели полицейские в стенах одного из высших учебных заведений Пензы.
Речь идет о преимуществах получения государственных услуг по линии МВД в электронном виде. Специалисты ведомства рассказали сотрудникам и студентам ВУЗа о принципах работы справочно-информационного портала, а также предложили на месте зарегистрировать личные кабинеты. На вопросы аудитории ответили представители информационного центра и управления по вопросам миграции управлений ГИБДД и МВД.
«Чаще всего «Госуслугами» по линии информационного центра пользуется такая услуга, как «получение справок о наличии/отсутствии судимости». Данная услуга осуществляется с момента подачи заявления в течение 30 суток», - рассказал начальник информационного центра УМВД России по Пензенской области Алексей Дерин.
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