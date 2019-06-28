Полицейские продолжают патрулировать улицы Чемодановки

На окраинах села Чемодановка - тишина. Жизнь идет своим чередом. Люди заняты привычными делами, в основном, занимаются придомовыми участками. Иногда отвлекаясь на поход в магазин.

«Сейчас спокойно, прямо благодать», - сказала жительница поселка Наталья.

Для серьезного шопинга жители Чемодановки отправляются в центр поселка. Там расположены несколько магазинов и небольшой рынок под открытым небом. И покупатели там есть всегда, даже в разгар рабочего дня.

«Все спокойно, полиция так и ездит, патрулирует, охраняет нас. Людей ничего не тревожит, тишина», - рассказала жительница поселка Наталья.

Покой граждан в Чемодановке охраняют стражи порядка. В селе действует участковый пункт полиции.

«В настоящее время на территории села осуществляется круглосуточная охрана общественного порядка. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. На территории села создан пункт полиции, дополнительно введено шесть единиц личного состава», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Тишину на улицах иногда нарушает детский смех. У ребят каникулы, и школа Чемодановки летом играет роль лагеря. В разгаре - вторая летняя смена. Ребята занимаются творчеством, спортом и укрепляют здоровье.