Полицейские пресекли поставку в Пензу сильнодействующего наркотика

Захват был произведен быстро, поэтому задержанный не успел избавиться от запрещенной ноши. При себе у него нашли 100 граммов расфасованных свертков с запрещенным веществом. Как выяснили оперативники, молодой человек приехал в Россию ровно год назад. Сначала он работал на строительных площадках в Москве, потом решил заняться распространением наркотиков. Сейчас выясняется, причастен ли он к аналогичным преступлениям.

«Всего у подозреваемого изъято около 300 граммов наркотического средства, что составляет около 1500 разовых доз. В настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение, санкция статьи за незаконный оборот средств, предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», - прокомментировал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.