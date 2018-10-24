Полицейские предостерегают пензенцев от интернет-мошенников

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24 октября 2018, 10:02Криминал
26-летняя жительница Пензы попалась в ловушку мошенников. Женщина обратилась в полицию.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в соцсети пензячка увидела объявление о продаже декоративных бабочек. Через переписку она договорилась с незнакомкой о покупке и через онлайн-приложение перевела ей 2700 рублей.
Спустя время пензячка поняла, что ее обманули – товар она не получила, а аккаунт продавца оказался удален.
В результате возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
«Никому не сообщайте полные данные вашей карты и персональные данные: серию и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера. А в случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефонам 02 или 102», - предупредили жителей области полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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