Полицейские предостерегают пензенцев от интернет-мошенников

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в соцсети пензячка увидела объявление о продаже декоративных бабочек. Через переписку она договорилась с незнакомкой о покупке и через онлайн-приложение перевела ей 2700 рублей.

Спустя время пензячка поняла, что ее обманули – товар она не получила, а аккаунт продавца оказался удален.

В результате возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Никому не сообщайте полные данные вашей карты и персональные данные: серию и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера. А в случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефонам 02 или 102», - предупредили жителей области полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».