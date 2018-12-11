В Спасском соборе Пензы хотят сделать теплые полы

На территории Спасского кафедрального собора завершаются работы по благоустройству. На площади перед зданием уже закончили укладку гранитных плит. Прекращена и отделка фасадов, как у собора, так и у колокольни. Сейчас строительные бригады направили все свои силы на внутреннее оформление стен и установку декоративных элементов. На завершение этого этапа у специалистов осталось около полутора месяцев. Масштабы работ оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Готовность - 80%, но это только снаружи. Внутри Спасский кафедральный собор сейчас больше похож на лабиринт из строительных лесов. Основную часть храма заполонили металлические конструкции. Строители завершили отделочные работы и приступили к покраске потолков лишь на входной группе.

«Работы ведут специалист с опытом в штукатурной отделке храмов. Через два месяца все будет под покраску, останется только пол сделать», - рассказал глава региона.

Ожидается, что полы в храме будут теплыми. Таким образом, внутри собора можно будет поддерживать комфортную температуру. Поверх конструкции уложат мраморные плиты. Панели из горной породы будут обрамлять и стены на уровне двух метров от пола. Но это - более поздний этап. До него строителям необходимо завершить установку декоративных элементов. К самой кропотливой работе - академической росписи - специалисты и вовсе приступят не скоро.

«Она выполняется после того, как высохнет штукатурка. Храм стоял много лет, набрал влагу», - пояснил технический директор компании подрядчика Александр Филиппов.

В новогодние праздники строители не будут отдыхать. Бригады должны завершить все покрасочные работы до 25 декабря. Установка декоративных элементов закончится к концу февраля. К внутренним преображениям прибавятся и внешние. В скором времени подрядчик приступит к монтажу архитектурной подсветки.