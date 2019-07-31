Покинувшие Лопатки и Чемодановку жители возвращаются домой

В села Чемодановку и Лопатки Пензенской области продолжают возвращаться местные жители, которые покинули свои дома после июньского конфликта. Чтобы сохранить их имущество, в селах пришлось выставить полицейские патрули, а домашний скот, который остался в частных подворьях, на время отсутствия хозяев взяли на попечение соседи.

На улицах села Лопатки вновь слышны разговоры и детский смех. Туда возвращаются те, кто в июне покинул свои дома. Семья Катерины Казаченко все это время гостила у родственников в Астрахани. Рассказывают, что принимали хорошо, но дома все равно лучше. Единственное, чего боялись, - что за время отсутствия их хозяйство придет в запустение. Однако все опасения оказались напрасными: помогли соседи.

«Вещи целые, дом стоит, все нормально. Кошку, собаку и поросят забрали на время соседи, но мы пойдем, возьмем. Спасибо людям, что не дали умереть нашей скотине», - сказали Галина и Катерина Казаченко.

Там всегда старались поддерживать добрососедские отношения. На помощь тем, кто попал в трудную ситуацию, пришли неравнодушные односельчане.

«У нас все нормально с соседями. Уезжал к себе домой, а здесь у меня брат живет. Обстановка налаживается. Вчера в больницу ходил с супругой, все, как положено», - сказал житель Лопаток Николай Иванов.

Сейчас в обоих селах идет благоустройство. Работы ведут в парке и на пляже чемодановского пруда. Кроме того, в рамках федеральной программы «Чистая вода» в ближайшее время к действующей сети должны подключить новую скважину. Это позволит существенно улучшить качество водоснабжения.