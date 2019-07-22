Покинувшие Чемодановку жители возвращаются в село

В село Чемодановка Пензенской области возвращаются жители села, которые покинули свои дома после июньского конфликта. Они выражают благодарность соседям, которые ухаживали за домашними животными во время их отсутствия. Жизнь входит в прежнее русло.

Цыганская семья Юрченко из Чемодановки от всего сердца поблагодарила соседей за помощь, которую им оказали сельчане. Во время бытового конфликта Юрченко покинули родной дом, но за скотиной добровольно ухаживали те, с кем бок о бок мирно не одно десятилетие прожила эта семья.

«Животные как были, так и есть. Соседи присматривали. Большое спасибо им», - сказал житель села Николай Юрченко.

Такая история в Чемодановке - не единственная. Выручить тех, кто уехал, взялись многие коренные жители.

«С соседями заключено соглашение типа акта передачи: «Я, такой-то (паспортные данные), обязуюсь кормить этих животных, поить и содержать в хорошем состоянии», - рассказал начальник управления сельского хозяйства Бессоновского района Михаил Горшенин.

Сейчас в Чемодановке все спокойно. Те, кто покидал село, возвращаются домой. Жизнь входит в прежнее русло. Идет благоустройство общественных территорий и ремонт дороги, решаются вопросы по прокладке водопровода и установке дополнительного освещения.

Об июньских событиях напоминают только новости из суда, по решению которого тех, кто перекрывал федеральную трассу, нарушив тем самым серьезно закон и создав угрозу безопасности большому числу граждан, привлекли к административной ответственности.

«На мой взгляд, это был массовый порыв. Люди действовали совершенно неосознанно, в это время они не думали об общей гуманности, но они также защищали какие-то свои интересы. Таким способом решили привлечь к себе внимание, но, конечно, не осознавая о последствиях правового характера», - сказала жительница села Чемодановка Диана Николаенкова.

Любые действия со стороны граждан не должны выходить за рамки закона. Он для всех един. Таково правило жизни в любом государстве.