12 апреля 2019, 13:02Происшествия

Покалечил соседа. Пьяный мотоциклист устроил ДТП в Пензенской области

29-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области осудили за пьяное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 17 сентября пьяный мужчина поехал на мотоцикле «Урал» вместе со своим 55-летним соседом.

На дороге «Поим-Башмаково-Земетчино» мотоциклист выехал на встречку и врезался в автомобиль Lada Kalina. В результате аварии сосед мужчины получил множество серьезных травм.

Мотоциклисту назначили девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также его лишат прав на два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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