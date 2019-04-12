Покалечил соседа. Пьяный мотоциклист устроил ДТП в Пензенской области

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 17 сентября пьяный мужчина поехал на мотоцикле «Урал» вместе со своим 55-летним соседом.

На дороге «Поим-Башмаково-Земетчино» мотоциклист выехал на встречку и врезался в автомобиль Lada Kalina. В результате аварии сосед мужчины получил множество серьезных травм.

Мотоциклисту назначили девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также его лишат прав на два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».