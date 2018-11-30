Поисковики помогают пензенцам узнать о погибших в войне родственниках

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02 декабря 2018, 13:51Общество
Вернуть имена без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны земляков пензенцам помогают региональные поисковые отряды.
Безвозмездную помощь в рамках проекта "Судьба солдата" ежегодно оказывают сотне граждан.
Многие обратившиеся о своих родственниках знают немногое, но даже фамилии, имени и отчества часто хватает, чтобы специалисты приступили к поискам.
Найти сведения о каждом без вести пропавшем - дело небыстрое и непростое, признаются поисковики. На архивную работу уходит от месяца до полугода, в зависимости о того, насколько точными оказались начальные сведения. Чаще всего неточности возникают в отчествах тех людей, о которых запрашивают информацию.
До конца года поисковикам предстоит восстановить память о как минимум пятидесяти без вести пропавших. Однако специалисты не унывают и надеются, что в будущем году их будет еще больше.
Заполнить анкету и подать заявку все желающие могут по адресу: Г. Пенза, ул. Литвинова, 21а (молодежный центр "Орион").
Возрастные ограничения – 0+.
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