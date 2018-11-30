Поисковики помогают пензенцам узнать о погибших в войне родственниках

Многие обратившиеся о своих родственниках знают немногое, но даже фамилии, имени и отчества часто хватает, чтобы специалисты приступили к поискам.

Найти сведения о каждом без вести пропавшем - дело небыстрое и непростое, признаются поисковики. На архивную работу уходит от месяца до полугода, в зависимости о того, насколько точными оказались начальные сведения. Чаще всего неточности возникают в отчествах тех людей, о которых запрашивают информацию.

До конца года поисковикам предстоит восстановить память о как минимум пятидесяти без вести пропавших. Однако специалисты не унывают и надеются, что в будущем году их будет еще больше.

Заполнить анкету и подать заявку все желающие могут по адресу: Г. Пенза, ул. Литвинова, 21а (молодежный центр "Орион").

Возрастные ограничения – 0+.