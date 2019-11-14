Поисковики из Пензы признаны лучшими на слете ПФО в Кирове

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14 ноября 2019, 19:07Общество
Пензенский отряд «Поиск-Вездеход» стал обладателем гран-при слета поисковиков Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который проходил в Кирове.
В течение трех дней 14 команд демонстрировали практические навыки архивной работы, оказания первой медицинской помощи, ориентирования на местности, знания военной истории, а также представляли свои проекты в творческих номинациях. По итогам конкурсных испытаний «Поиск-Вездеход» в четвертый раз занял первое место. Победителей чествовали в Законодательном Собрании региона.
«Ваша работа заслуживает самых высоких слов благодарности и самого низкого поклона от всех, кто и сегодня надеется перезахоронить останки своих отцов, дедов и прадедов, которые отдали жизнь ради нашего будущего и спасения Родины», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
В ходе встречи он также отметил, в каких экстремальных условиях порой приходится работать поисковикам. В связи с этим депутатами приобретен мобильный бытовой комплекс, который в ближайшее время будет передан отряду. Также глава областного парламента сообщил о решении поддержать заявку пензенских поисковиков на соискание президентского гранта.
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