Поисковики из Пензы признаны лучшими на слете ПФО в Кирове

В течение трех дней 14 команд демонстрировали практические навыки архивной работы, оказания первой медицинской помощи, ориентирования на местности, знания военной истории, а также представляли свои проекты в творческих номинациях. По итогам конкурсных испытаний «Поиск-Вездеход» в четвертый раз занял первое место. Победителей чествовали в Законодательном Собрании региона.

«Ваша работа заслуживает самых высоких слов благодарности и самого низкого поклона от всех, кто и сегодня надеется перезахоронить останки своих отцов, дедов и прадедов, которые отдали жизнь ради нашего будущего и спасения Родины», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.



В ходе встречи он также отметил, в каких экстремальных условиях порой приходится работать поисковикам. В связи с этим депутатами приобретен мобильный бытовой комплекс, который в ближайшее время будет передан отряду. Также глава областного парламента сообщил о решении поддержать заявку пензенских поисковиков на соискание президентского гранта.