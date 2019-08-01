Похитивший миллионы нижнеломовский почтальон явился с повинной

Сотрудник нижнеломовской почты похитил крупную сумму. Казалось бы, дальнейший исход известен, однако злоумышленник всех удивил. До того, как полиция успела предпринять решительные действия по задержанию, мужчина пришел с чистосердечным признанием и украденными миллионами.

«Поддался соблазну. Уехал в Москву, а там осознал, что не смогу долго скрываться», - рассказал подозреваемый.

Мужчина устроился работать на почту в феврале 2019 года. Руководство характеризовало его как ответственного и положительного сотрудника, но все изменила одна поездка. Во время доставки крупной суммы в наровчатский почтамт, мужчина перестал выходить на связь, а позже в городе Ковылкино Республики Мордовия был найден служебный автомобиль.

«Полицейские получили оперативную информацию о том, что подозреваемый может находиться на территории Москвы. Оперативники готовились выехать в служебную командировку в столицу, когда работник почтамта самостоятельно пришел с чистосердечным признанием», - прокомментировал следователь следственного отдела межрайонного отдела УМВД России «Нижнеломовский» Михаил Колонтаев.

Мужчина раскаялся и возместил причиненный ущерб: выдал часть похищенных денег и автомобиль, который успел приобрести. Сейчас расследование продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело. За необдуманный поступок мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Это станет первым темным пятном в биографии гражданина: он ранее не был судим и даже не привлекался к административной ответственности.