17 октября 2018, 18:23Криминал

Похищенную в Шемышейке девочку увезли в Кировскую область

Пензенские полицейские и сотрудники Следственного комитета раскрыли дело о похищении несовершеннолетней девочки.

По информации регионального Следственного управления СКР, в один из октябрьских вечеров ребенок, мама и отчим подъехали на машине к своему дому в Шемышейке. Неожиданно к ним подошли трое неизвестных, брызнули в лицо взрослым из газового баллончика, отобрали девочку и увезли ее в неизвестном направлении.

«Благодаря грамотно спланированной работе СК и УМВД Пензенской области в течение нескольких часов было установлено, что девочку перевезли в Киров. Лица, причастные к похищению, были задержаны сотрудниками УМВД по Кировской области 11 октября. Сейчас выполняются следственные действия и меры по возвращению девочки в Пензу, ее здоровью и жизни ничего не угрожает», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Следствием установлено, что похищение инициировал отец девочки 1977 года рождения. Он не лишен родительских прав. Обстоятельства происшествия выясняются.

Криминал
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